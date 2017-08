MOP defendió el teleférico afirmando que no es sólo "para el ABC 1"

15:43 El coordinador Nacional de Concesiones, Eduardo Abedrapo, aseguró que el proyecto le servira a toda la comuna de Huechuraba, "no sólo a los que trabajan en Ciudad Empresarial”.

El coordinador nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Eduardo Abedrapo, defendió el proyecto del teleférico entre Providencia y Huechuraba asegurando que no es sólo "para el ABC1".

En conversación con radio Universo, Abedrapo le respondió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se opone al proyecto.

"No es para el ABC1 como lo ha querido presentar la alcaldesa. Muy por el contario, esto democratiza y mejora las condiciones de viaje para quienes no poseen vehículos, para los que tienen que tomar la micro en Providencia con Tobalaba (...) el proyecto servirá a toda la comuna de Huechuraba, es un sistema complementario con otros, con la caminata, con la gente que llega en micro o bicicleta, no sólo los que trabajan en Ciudad Empresarial”.

Abedrapo recordó que el transporte público lo usa principalmente los sectores medios y bajos y que la idea es que beneficie a quienes viven en Huechuraba, pero trabajan en Providencia o el sector oriente de la capital.

El teleférico costará US $ 80 millones de dólares que serán financiados por el consorcio que se gane la licitación, monto que será recuperado con el cobro del pasaje durante 30 años. El pasaje tendrá un valor de cerca de $ 650 y en tres años se podrá pagar con la BIP!.