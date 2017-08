Defensa de Jaime Orpis solicitó que fiscal nacional declare como testigo en caso Corpesca

La defensa de Jaime Orpis, formalizado por cohecho, fraude al fisco y delito tributario en el marco del caso Corpesca, mandó un documento al fiscal regional de la causa, Julio Contardo, para que tome declaración de la causa en calidad de testigo al persecutor nacional, Jorge Abbott.

La solicitud también es para la jefa de la unidad anticorrupción, Marta Herrera y a dos abogados penalistas que hicieron una intervención en la Comisión de Constitución del Senado en enero pasado.

Según detalló El Mercurio , en esa instancia se buscaba modificar el delito de cohecho y soborno mediante la discusión de un proyecto de ley, pero cuando el senador Antonio Horvath proponía eliminar la frase "para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio del cargo" en el caso de cohecho, los citados intervinieron.

El fiscal nacional dijo que ese cambio era preciso para perseguir penalmente a los funcionarios públicos. En tanto, Herrera precisó que "nuestro ordenamiento se debe sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica".

Sin embargo, de acuerdo al abogado que hizo el escrito, Sergio Rodríguez, ambos precisaron que "estas a disposición de un particular no es constitutivo de delito de cohecho. No basta el simple financiamiento político y estar a disposición. Debe existir un pavo a cambio de un acto del cargo".

Cabe precisar que la defensa indicó que el pago de $47 millones que Orpis realizó al Senado se hizo hace más de un año.