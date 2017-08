Conoce qué alimentos pueden ayudarte a enfrentar las alergias de primavera

Se termina el invierno y con ello, comienza la época de las alergias primaverales. En efecto, la próxima semana comenzará la polinización del plátano oriental, uno de los principales responsbales de las alergias, junto con el pasto y otros árboles.

La jefa de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Pacífico, Silvana Saavedra dijo que hay alimentos quye contienen nutrientes con acciones antialérgicas “que hacen denominar al alimento que los contiene en altas cantidades como alimentos antialérgicos”.

No existe una dieta específica para aliviar los síntomas, explicó la docente, pero sostuvo que la Vitamina C y el ácido fólico actúan como antialérgicos naturales. “Ello por sus propiedades antiinflamatorias, que ayudan a disminuir los síntomas de las alergias, especialmente los de origen respiratorio”, indicó.

Alimentos con altas concentraciones de Vitamina C por cada 100 gramos son los berros (133 mg.), el kiwi (96 mg.), el brócoli (83 mg.), la naranja (83 mg.), la coliflor (80 mg.), la espinaca (79 mg.), el limón (61 mg.), el zapallo italiano (55 mg.) y el repollo (42 mg.).

Por cada 100 gramos, en tanto, altas concentraciones de ácido fólico contienen las lentejas (180 mg.), los garbanzos (172 mg.), la espinaca (143 mg.), las castañas (110 mg.), la achicoria (110 mg.), las habas (104 mg.), los espárragos (98 mg.), los porotos granados (83 mg.), la lechuga (73 mg.) y las arvejas (65 mg.).

Además la docente dijo que se pueden agregar a la lista los alimentos con flavonoides, especialmente la quercitina, a la que se le adjudica un poder antialérgico.

Ésta se encuentra en abundancia en ajos, cebollas, manzanas, pera, avena, cerezas, espinacas, bruselas y mangos, entre otros, explicó Saavedra.

En contraposición, existen alimentos que poseen alimentos alérgenos que pueden o bien causar cuadros o agravar algunos ya existentes, siempre que la persona tenga anticuerpos específicos como la inmunoglobilina E. Estos son la leche de vaca, los frutos secos, la soya, el maní, el trigo, los crustáceos, los pescados y los huevos.

La Jefa de Nutrición y Dietética de la U. del Pacífico dijo sin embargo, que si no se ha presentado un cuadro de reacción por esos alimentos, lo ideal es no suspender su consumo frente a una alergia primaveral si no “sólo restringirlos, ya que estos alimentos aportan nutrientes de gran utilidad para el organismo”.