Mamá del bebé que se volvió meme publicó una imagen de su hijo 10 años después

Laney Griner es la mamá de Sammy, el niño que se volvió meme hace muchos años atrás. Usando su cuenta de Twitter le tomó una fotografía a su hijo diez años después que se volviera viral en la misma playa de Florida, Estados Unidos, y con una polera muy parecida con la que se volvió famoso.

"¡Exactamente 10 años después y todavía es el mejor 'niño éxito' de la historia!", escribió.

La imagen de su hijo empuñando un poco de arena se hizo famosa y en Chile el meme es usado como "Bien CTM".

Exactly 10 years later and still the best Success Kid ever! #HappySuccessKidDaypic.twitter.com/q1UTxmO0fe — Laney Griner (@laneymg) 26 de agosto de 2017

Sammy Griner, 10 years old, today at the same beach the Success Kid photo was taken ten years ago 8/26/07 pic.twitter.com/SE3ArVLeP4 — Laney Griner (@laneymg) 26 de agosto de 2017