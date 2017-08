Rechazaron recurso de protección de nueve doctores extranjeros que no rindieron el Eunacom

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección que nueve doctores extranjeros habían presentado contra el Seremi de Salud metropolitano y los municipios por poner fin a sus contratos tan no rendir el examen Eunacom.

La primera sala del tribunal determinó en un fallo unánime el rechazo del recurso al establecer que "no hubo actuar arbitrario" por parte de los recurridos al solicitar la rendición de la prueba para validar sus conocimientos y seguir trabajando en la salud municipal.

Los médicos que interpusieron la acción eran egresados de universidades de Ecuador y Colombia. El fallo indicó que no existió ninguna vulneración al derecho al trabajo si no se ha aprobado el Eunacom, examen que "procura evitar cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal".

Y agrega: "no existe ninguna ilegalidad en quienes lo único que han hecho es cumplir con lo dispuesto por la norma legal, sin que exista ninguna discriminación arbitraria en función de la nacionalidad, cuando al contrario de prácticas abusivas, se ha objetivado el acceso a los diversos órganos públicos de salud a través del mentado examen".