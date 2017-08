Chile Transporte dijo que "no tenemos cómo hacer frente a los terroristas"

El presidente de Chile Transporte, Víctor Manuel Jorquera, se refirió al nuevo atentado que afectó a 29 camiones en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, y a las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien dijo que los empresarios tienen una responsabilidad importante en custodiar sus bienes.

Como transportistas no somos los llamados ni tenemos las armas para llegar a frenar este tipo de delincuencia. No queremos que nos quemen más camiones, podríamos tener más gente con linternas, pero frente a gente con armas ¿qué van a hacer? y queremos detenidos", dijo a radio Agricultura

"Creo que no tienen sentido las declaraciones de Abbott. No tenemos cómo hacer frente a los terroristas. Esto es tremendo, no hemos recibido nada por vía formal de que en algún punto en particular pudiera suceder algo. Cómo uno va a poner en riesgo a los trabajadores producto de un encapuchado que quema las herramientas de trabajo", enfatizó.

A juicio de Jorquera, "tenemos un problema como país y hay que enfrentarlo, si no queremos hacer la pega porque me va a perjudicar el resultado electoral o partimos con otros supuestos, es que tenemos otras prioridades como país".