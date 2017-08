[VIDEO] Cathy Barriga rememoró viejos tiempos y se lució bailando en gala municipal

La alcaldesa Cathy Barriga sorprendió a todos luego que saliera al escenario para bailar en la obertura que da inicio a la nueva etapa de la Escuela Superior de Las Artes de Maipú (ESAM).

La edil sacó a relucir su lado artístico con el que también se hizo conocida por muchos, como bailarina del team Mekano, el extinto programa juvenil.

Barriga estuvo presente en los ensayos junto a los jóvenes, pero fue toda una sorpresa que se volviera una protagonista de la gala al ritmo de "Mi gente" de J Balvin y Willy William, con unos pantalones rasgados con tacahas al más estilo reggaetonero.

Cuando bajó del escenario, la edil de Maipú precisó que la idea es "entregar alegría y diversión en esta nueva etapa de ESAM. Es algo hecho con mucho cariño y la idea es que todos lo pasemos bien".

El video de su presentación fue publicado en la página de Facebook de la Municipalidad en donde recibió piropos y buenas vibras. Así también fue ovacionada tras su presentación en escena junto a los demás bailarines jóvenes.

"Me siento orgullosa y siento gran admiración por usted. Muchas gracias por todas las cosas que hace por nuestra comuna", "wena Cathy no sólo eres una cara bonita" "me encanta la alcaldesa", "Le has tapado la boca a muchos. Tanto la criticaron y lo a hecho súper bien... Muchas felicidades para ella", fueron algunos de los comentarios que escribieron por el baile en la red social.

En la actividad se firmó un convenio con los academias de Karen Connolly y Juan Valero, para que los estudiantes de ESAM puedan continuar sus estudios en sus respectivas academias cuando egresen de la escuela de Maipú.