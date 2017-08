Chilenos suben entre 2 y 3 kilos en Fiestas Patrias y llaman a no caer en excesos

11:20 Nutricionista aconsejó comer de todo e ir variando este "18", ya que la idea es no privarse.

Los chilenos suelen subir entre 2 y 3 kilos durante Fiestas Patrias. Considerando que este año serán cuatro los días de celebraciones (o más para quienes se toman vacaciones), una nutricionista llamó a no privarse de comer, pero tampoco a caer en excesos.

Daniela Gómez dijo que lo ideal es comer un poco de todo e ir variando. Por ejemplo, para el almuerzo elegir entre una empanada o choripán, pero no los dos juntos.

"Es importante durante las Fiestas Patrias tomar conciencia de lo que se está ingiriendo, porque si uno comienza a comer de todo ahí nos desordenamos. Para ello, si uno evita principalmente las grasas y los azúcares, ya es una restricción importante y, obviamente, no se va a subir tanto de peso. Es bueno preferir las carnes rojas magras como filete, posta o lomo liso en vez del lomo vetado que tiene más grasa, el cordero o el cerdo", recomendó.

La especialista de Punto de Nutrición explicó que los anticuchos "se pueden comer con una buena ensalada a la chilena y harto pebre para compensar. La preparación es importante que sea a la parrilla, porque es una de las mejores formas de prepararlos y, para aquellos que van a consumir pollo, es necesario sacarle la piel para restringir un poco las calorías".

Sobre el alcohol, la experta sostuvo que "no sólo tiene calorías que en sí hace aumentar de peso, sino que también genera una respuesta hormonal que hace que la persona suba de peso, lo ideal es consumir bastante agua o en casos extremos bebidas sin azúcar".

Gómez dijo que lo ideal son las empanadas al horno y no fritas. "Pero si hay que elegir entre una de queso o de pino, lo cierto es que no hay mucha diferencia entre ambas, pero en términos de calorías, el proceso de cocción es importante, por eso es más recomendable consumir una empanada de pino hecha al horno".

La nutricionista enfatizó que lo ideal es no tratar de hacer hambre para llegar al asado, "porque cuando uno llega con mucha hambre se produce una desinhibición alimentaria tanto sicológica como hormonal y, entonces el cuerpo tiende a guardar más de lo que debería. Es necesario disminuir los excesos de carbohidratos y no aumentar el consumo de embutidos. Lo mismo con las sopaipillas o las empanadas de queso, es mejor no excederse. Y en cuanto a los postres, si vamos a preparar mote con huesillo, en vez de agregarle azúcar, se puede preparar con endulzante y queda igual de rico", puntualizó.