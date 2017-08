Sename rechazó toma del Cread Galvarino donde murió Lissette Villa

La directora regional metropolitana del Servicio Nacional de Menores (Sename), María José Montero, rechazó la toma del Centro de Protección (Cread) Galvarino, ubicado en la comuna de Santiago y donde murió la pequeña Lissette Villa.

Los trabajadores acusan al organismo de no haber garantizado las mejoras para su funcionamiento, lo que fue descartado por Montero.

"En el último año se ha invertido $720 millones en materia de infraestructura en el Cread Galvarino", dijo la autoridad metropolitana, agregando que "muchas de las afirmaciones no son precisas. Decir que no se ha hecho inversiones en profesionales no corresponde a la realidad", enfatizó.

Durante esta jornada dos niños aprovecharon toma de funcionarios para fugarse. En ese sentido, Montero sostuvo que "la principal preocupación es la situación de los niños que no sigan subiéndose al techo, que no siga habiendo abandono, que mientras esto dure los niños estén resguardados y cumpliendo lo más posible su rutina".

Finalmente la funcionaria espera llegar a un acuerdo con los trabajadores paralizados. "Invitamos a la asociación a que se sumen al trabajo que llevamos con las otras asociaciones. Durante el día vamos a analizar la duración de esto con el gremio involucrado, de manera de llegar a un acuerdo lo antes posible y que se regularice la situación de los niños".