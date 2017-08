Estudio reveló que el 57% de las parejas tienen previa sexual insuficiente

El Centro Miintimidad analizó a 1.000 pacientes donde el 57% declaró que tienen una previa sexual insuficiente y corto. Una de los motivos de esto es que la sexualidad chilena está muy genitalizada por lo que está ligado al mero acto de la penetración.

La directora de este centro, Odette Freundlich, afirmó que “en Chile la sexualidad está muy genitalizada y ligada principalmente al acto de la penetración. Hay ignorancia general respecto al llamado juego previo, por tanto, existe una importante falta de creatividad y de atreverse a lo nuevo, para la satisfacción propia y mutua en la pareja”.

Además, agregó que “cuando les digo a mis pacientes que mientras dure el tratamiento no podrán tener penetración vaginal, pero sí está permitido todo el resto, me preguntan: ¿pero qué más haremos si no hay coito? A nivel genital, la vagina se alarga, se ensancha, la zona se irriga, se produce la lubricación, el clítoris se erecta, el útero se mueve, y debemos esperar a que ocurran todos estos cambios con un ‘juego previo’ adecuado para tener una sexualidad más placentera”.

Sin el juego previo la especialista fue enfática en asegurar que habrá dolor y falta de satisfacción en la relación de pareja, llegando incluso a disfunciones como el vaginismo, donde la mujer está más expuesta a estas transformaciones negativas, ya que los hombres llegan más rápido a la excitación, erección y orgasmo.