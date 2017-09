Hoyuelos de Venus: ya se pueden conseguir con un procedimiento estético 08:19 Personas con índices de masa corporal y muscular saludables los tienen naturalmente. Ahora es uno de los procedimientos estéticos más codiciados por las europeas.

Muchas mujeres y hombres esbeltos tienen dos hoyitos en la parte baja de la espalda, los cuales son considerados un símbolo de sensualidad.



Se llaman "hoyuelos de Venus" en las mujeres y "de Apolo" en los hombres, y la buena noticia es que si no naciste con ellos y los quieres, ya se pueden realizar por medio de un procedimiento estético.



Según el cirujano plástico y reconstructivo Rodrigo Contreras, director Médico de clínica Lo Curro; el procedimiento es uno de los más codiciados por las europeas, pero en Chile aún es difícil que se pidan especialmente. Más bien se solicitan en el marco de una liposucción o a través del Vazer 4D, procedimiento con ultrasonido que derrite la grasa y la extrae con mayor facilidad dejando menos moretones y traumatismos.



No obstante sí se pueden conseguir por sí solos: "Se pueden hacer exclusivamente estos agujeros de Venus, pero lo habitual es que uno los haga dentro de una lipoaspiración pequeña o grande de la espalda. Las incisiones están escondidas y la verdad es que la gente no lo tiene muy claro, no lo solicita mucho, pero a uno que le gustan los detalles, muchas veces lo agrega y lo define para que se vean mejor".



La intervención no reviste mayores riesgos y en una semana la persona puede volver a su rutina, mientras que la inflamación dure cerca de un mes, momento en que los hoyuelos comenzarán a notarse.





