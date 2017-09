Helia Molina acusó de "doble estándar" a las instituciones que se apegarán a la objeción de conciencia: "En Chile siempre ha existido"

12:48 La ex ministra de Salud aseguró que “no entiendo que por un lado quieras ser público y por el otro no les quieras hacer caso a las políticas públicas”, apuntando a establecimientos como el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

La ex ministra de Salud, Helia Molina, criticó de “doble estándar” a las instituciones que se apegarán a la objeción de conciencia para no realizar los tres tipos de aborto que se aprobó en el Parlamento y recientemente fue ratificado por el Tribunal Constitucional”.

Molina, en conversación con La Tercera , señaló que "lo que no entiendo es que por un lado quieras ser público y por el otro no les quieras hacer caso a las políticas públicas. Eso es lo que yo no comparto. Que la UC tenga una posición está bien, pero lo injusto es que esa objeción vaya en contra de la políticas que son financiadas y de recursos del gobierno y derechos de las personas", para calificarlo de un "doble estándar que en Chile siempre ha existido".

La ex candidata a alcaldesa por la comuna de Ñuñoa, eso sí, aseguró respetar la decisión de establecimientos como la Universidad Católica y el Hospital Parroquial de San Bernardo: “Están en su derecho (…) Pero hay que evaluar”.