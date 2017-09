Alfredo Etcheberry sumaría otra causal al proyecto de aborto: “El desamparo de la mujer debiera considerarse”

A sus 85 años, el abogado Alfredo Etcheberry, reconocido antiabortista y católico de misa dominical, expuso por primera vez ante el Tribunal Constitucional (TC) para demostrar la constitucionalidad del proyecto de aborto en tres causales. El licenciado dijo que “el desampara a la mujer debiera considerarse también como una causal”.

Etcheberry, en conversación con La Tercera , señaló que “yo soy antiabortista, en el sentido de que el aborto pueda hacerse simplemente por voluntad, sea del Estado o de las personas, creo que la vida del que está por nacer es un bien importante, creo que los valores que están en juego aquí justifican que en esas situaciones especiales no se obligue ni al médico ni a la mujer que consiente en el aborto a ir a la cárcel”.

Además, el abogado agregó que “en este proyecto, de las tres causales falta la que yo considero la principal de las causales de aborto que tiene su significado especial en el proyecto de Código. Hay una atenuación libre y una atenuación ordinaria, que son distintas. Y también la de grave desamparo de la mujer, que no tiene dinero, no tiene parientes, no tiene cómo subsistir, o que vive en una zona remota, pobre, etc. Esa es una situación que yo creo que debería considerarse”.

Alfredo Etcheberry no cobró honorarios por su trabajo para el Gobierno para que no lo tildaran de “católico que se vendió” y aseguró que la presidenta Michelle Bachelet le agradeció su trabajo para poder sacar adelante el proyecto clave dentro de su agenda.