Ministro de Economía por Dominga: “Si es rentable puede tener aprobación”

El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, asumió la cartera que dejó Luis Céspedes, luego de la polémica de la renuncia del equipo económico del Gobierno por las diferencias por Dominga. El secretario de Estado aseguró que “el crecimiento es un instrumento, no un fin”.

Sobre el proyecto minero Dominga señaló que “no conozco el proyecto y no podría dar una opinión cómo hubiera votado”, pero aseguró que “según entiendo el proyecto terminó, pero este tiene ahí el recurso bajo tierra y si es rentable puede tener aprobación”.

Rodríguez piensa que “el crecimiento es un instrumento, no un fin, tremendamente importante para desarrollar el país. No conozco ningún líder que no esté a favor del desarrollo, para desarrollarnos, hay que crecer”, pero aseguró que “debe respetar el medioambiente, la salud y la opinión de las personas que se verán afectadas negativamente; no siempre en crecimiento es todo bueno”.