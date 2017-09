Gobierno se querellará contra responsables de bloquear acceso al aeropuerto de Santiago

Un grupo de taxistas bloquea a esta hora los accesos al aeropuerto de Santiago, en protesta contra las aplicaciones Uber y Cabify. Tras esto, desde la Subsecretaría del Interior indicaron que el Gobierno se querellará por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables del bloqueo al terminal aéreo.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, explicó que "nos querellaremos durante horas de la tarde como Intendencia a nombre del Gobierno. Lo que hemos visto hoy es inaceptable, causar el máximo de daño posible a la mayor cantidad de gente", precisó.

La autoridad indicó que la Fiscalía será la encargada de investigar quiénes fueron las personas que organizaron e instaron a que se realizara la movilización de taxistas.

[AHORA] Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de bloqueo a aeropuerto de Santiago. — Subsec. del Interior (@Sub_Interior) 4 de septiembre de 2017

Nicolás Sayes, dirigente de la Confederación Nacional de Taxis, contó a radio Cooperativa que "el seremi Matías Salazar no quiso autorizar la movilización y no nos quedó otra que venir a posicionarnos en el aeropuerto. Era el plan B, no queríamos esto, pero cuando uno no haya qué puertas tocar, ya ha pasado un año y medio con este problema".

El trabajador espera que la ministra de Transportes, Paola Tapia, escuche sus demandas. De lo contrario, no se moverán del terminal aéreo.

"Que la ministra se haga cargo y escuche a los taxistas. Cuando nos atienda, vamos a despejar el aeropuerto. No nos vamos a mover hasta que la ministra diga algo. Estamos tan perjudicamos que creemos que es la última instancia", enfatizó.

El dirigente sostuvo que "cumplimos con todos los protocolos y lamentamos las molestias de nuestros usuarios, pero este Gobierno gobierna para los empresarios y no lo aceptaremos".

Carabineros detuvo a 15 taxistas.