Famosos piden que el rodeo deje de ser deporte nacional

Junto con las Fiestas Patrias llegan los rodeos y el rechazo que causan en grupos animalistas y de vegetarianos.



Este año la fundación Vegetarianos Hoy lanzó la campaña #SinRodeos, apoyada por famosos como Belén Soto, Tamara Acosta, Andrés Caniulef, Javiera Díaz de Valdés, Francisca Feuerhake y Carolina Varleta.



Lo que piden es que las personas firmen una petición para solicitar que el rodeo ya no sea considerado deporte nacional.



Hay que recordar que a raíz de esa declaratoria no han prosperado las denuncias de maltrato animal contra el rodeo.



La campaña fundamenta que hay que cambiar ello para que la ley pueda sancionar abusos contra los animales y agrega que según las encuestas Cadem y Adimark, los chilenos no se sientem representados por esta actividad. También afirman que el Estado entrega recursos a esta actividad que podrían ser destinados a "deportes más inclusivos": “El rodeo es una actividad elitista, que no se practica en ningún colegio. Y hay un problema de fondo también; si los niños crecen aprendiendo que este es el ‘deporte nacional’ de Chile, entonces crecen aprendiendo que maltratar animales es legal y avalado por el Estado”, explicó Ignacia Uribe, directora de la fundación Vegetarianos Hoy.







