Vocalista de Villa Cariño se defiende de las críticas por pololear con hija de Bachelet: "Mi militancia política es clara"

Max Vivar, vocalista de Villa Cariño, se defiende de las críticas por su actual relación amorosa con la hija menor de Michelle Bachelet, Sofía Henríquez.

"Vivo mi vida tranquilo. Mi militancia política la tengo siempre clara; sigo siendo Frenteamplista, soy militante del Movimiento Autonomista, y sigo encontrando que la música es una herramienta de lucha. Eso no cambia, no cambió y no cambiará", aseguró.

Según indicó Emol , Villa Cariño aclaró que siguen incorporando contenido social a sus letras y también suman la temática de "amor libre y no hetero-normativo".

"En este minuto de mi vida me siento muy enamorado y contento, entonces por qué no cantarle también a ese amor", indicó.

Para finalizar, Vivar explicó que como músicos se sienten responsables de tocar frente a grandes audiencias y que por lo mismo, no sólo componen música para bailar, sino que toquen temas de trasfondo político relacionado a la actualidad.

"Cantamos temas como "De política de amor y revolución", que grita por la memoria y la justicia o "Antes que te mueras", que dice que se mueran las AFP", sostuvo. El grupo iniciará pronto una gira internacional por Perú y México.