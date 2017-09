Confederación de Dueños de Camiones: "Al paralizar los camiones estamos haciendo un acto de violencia"

08:14 Gremio está dividido pues la Confederación Nacional de Transporte de Carga llamó a paro mañana. "No podemos estar amenazando, no somos los matones del barrio", dijo.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, criticó que la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) llamara a paro mañana y acusó que esa manifestación de presión corresponde a un movimiento político del presidente de esa agrupación, Sergio Pérez.

"Hay un camino equivocado, han estado siempre en conflicto, siempre amenazando. Al paralizar los camiones estamos haciendo un acto de violencia, nos juntamos con los violentistas, empatamos, eso no puede ser así, para combatir esto los fiscales deben ponerse los pantalones y todos colaborar", dijo Araya esta mañana en conversación con radio Cooperativa

"Se está usando el gremio como trampolín para salir diputado o senador, no podemos mezclar las cosas, o soy dirigente o me dedico a la política. Este es tema complicado porque el pequeño transportista no puede estar parado", opinó el dirigente, quien agregó que "no podemos estar amenazando, no somos los matones del barrio".

Sobre los ataques a los camiones en el sur, Araya pidió que las investigacioes de tomen "en serio". "Se le carga la mano al ministro (del Interior) y él no investiga, él pone las policías. Acá hay grupos que están actuando como comando porque quemar 30 camiones no lo hacen tres personas, acá hay una preparación previa", opinó Araya, quien señaló que la policía está sobrepasada con el tema.