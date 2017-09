Camioneros: "Mientras no tengamos un respuesta de parte de la Presidenta, el movimiento se mantiene firme"

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, gremio que anunció un paro para mañana, defendió la movilización criticada por otro sector de los camioneros , y advirtió que "mientras no tengamos un respuesta de parte de la Presidenta, el movimiento se mantiene firme".Eso sí, llamó a sus colegas a no cortar las carreteras. "Tiene que haber libre transito para los vehículos. Pedimos comprensión y apoyo".En conversación con radio Agricultura, Pérez sostuvo que hay pequeños empresarios que se retirarán del rubro debido a los ataques que han sufrido y que ellos están trabajando "en la absoluta indefensión.Respecto a las críticas de la otra parte del gremio, que acusan un uso político de Pérez en este movimiento, él respondió que "referirme a otro dirigente no es mi estilo, nuestra organización junto con Chile Transporte enviamos el petitorio a la Presidenta y estamos esperando que responda. Nosotros nos movilizamos y manifestamos cuando asesinaron al matrimonio Luchsinger. Somos los mismos que nos estamos manifestando contra la violencia desatada que tiene la dueña de casa".Pérez hizo un llamado a "Chile entero" a manifestarse para que la Presidenta Michelle Bachelet "entienda que este es un problema de la mayor gravedad ¿esperamos que en La Araucanía haya una nueva Farc? Nosotros no hemos inventado nada, estamos denunciando a las personas que tienen que restablecer el Estado de derecho. Necesitamos una ley antiterrorista efectiva".