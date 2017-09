Netflix dio de baja ocho populares series de su plataforma

11:15 Una de ellas es "How I Met Your Mother" de la cual retiraron todas las temporadas. La salida había sido anunciada con antelación y generó molestia en redes sociales.

La plataforma Netflix retiró de su catálogo ocho populares series tal como lo había anunciado previamente que el 1 de julio darían de baja algunas de ellas, acción que no se concretó hasta ahora.

Las producciones que ya no están disponibles son "How I Met Your Mother", todas las temporadas; "American Horror Story, temporadas 1 a la 4; "Bones", temporadas 1 a la 10; "Glee", todas las temporadas; "Prision Break", temporadas 1 a la 4; "24", temporadas 1 a la 8; "Sons of Anarchy", todas las temporadas y "Modern Family", temporadas 1 a la 6.

La retirada de estas famosas producciones se debe a que la plataforma streaming no tiene más derechos para poder emitirlas.

Netflix había anunciado el retiro con un video diciendo que "Algunas son para siempre, otras no" donde invitaban a ver una gran maratón antes que se cancelaran.

Los usuarios mostraron su repudio en redes sociales por la salida de éstas mismas y algunos advirtieron con cancelar su suscripción.