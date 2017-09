Se tomó un jarabe para la tos y cuando despertó su esposa estaba muerta: "Creo que la maté yo"

El viernes pasado Matthew James Phelps llamó al 911 diciendo que su esposa estaba muerta y él estaba

cubierto de sangre. "Hay sangre en todo mi cuerpo. Y hay un cuchillo ensangrentado en la cama. Creo que la maté yo. No puedo creer que hice esto. No puedo creerlo", repitió al oficial al otro lado del teléfono.

Cuando la policía llegó a su casa en Raleigh, Carolina del Norte, encontraron al hombre perdido, no sabía qué hora era ni dónde estaba. Relató que sólo se tomó un jarabe para la tos cuando se fue a dormir y despertó tras tener un horroroso sueño. Después de eso vio a su mujer en el suelo.

"Consumí más medicina de la que debería. Tomé Coricidin… porque sé que me puede hacer sentir mejor. Como muchas veces no puedo dormir por la noche, tomo algunas… ella no se mueve. ¡Dios mío!", se escucha en el audio al 911 que publicó News and Observer de Railegh.

Lauren Phelps de 29 años fue trasladada al hospital pero fue declarada muerta. Su cuerpo estaba apuñalado por completo. La docente y el estudiante para ser un pastor del vecindario aún no cumplían un año de casados.

Según ABC, desde el laboratorio multinacional Bayer indicaron que no hay evidencia que el medicamento que bebió el hombre tenga relación con comportamientos violentos.

Phelps fue imputado por el cargo de homicidio.