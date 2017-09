Ministro de Justicia afirmó que "no hay una decisión adoptada" por el cierre de Punta Peuco

12:28 Jaime Campos indicó que sobre el término de la cárcel, "es una promesa que dicen que la Presidenta dijo. No nos vamos a enredar con eso, seamos justos". Y agregó que no tiene ninguna información sobre el cierre en el mes de septiembre.

Confesó que le llama la atención como los medios de comunicación y otros actores han dado fecha para el cierre de la cárcel que alberga a reos que cometieron delitos de lesa humanidad, y que "el caballero que tiene que ver con esta historia no sabe la fecha”.

En conversación con radio Universo , el titular de la cartera precisó que aún queda seis meses para el término del mandato de Michelle Bachelet y que es necesario compatibilizar una serie de factores para concretar el cierre.

Campos indicó que es necesario tener presente dos variables. "En materia penitenciaria Gendarmería -de acuerdo a la ley- es la que está encargada de los reos. Para hacerlo tiene que brindarles seguridad a todos los condenados. Tiene que utilizar criterio de segregación, tiene que ver las condiciones de habitabilidad, etc y etc. Así que nos es cosa de decir caprichosamente se cierra y me llevo a esta gente”, sentenció.

Consultado por si es una promesa de la Presidenta, información que dio Carmen Gloria Quintana tras una reunión en La Monda en 2015, Jaime Campos recalcó: "Es una promesa que dicen que la Presidenta dijo. No nos vamos a enredar con eso, seamos justos. Una señora dijo que la Presidenta le dijo”.

Y frente a los dichos de Bachelet en julio pasado, quien dijo que cumplirá todas las promesas que ha hecho, Campos precisó que era una declaración que hizo de manera genérica.

"No quiero relativizar a la Presidenta ni mucho menos, pero cuidado también con el juego comunicacional de las palabras de ella", finalizó.

El ministro contradijo a la vocera, Paula Narváez, quien dijo que "el gobierno está trabajando seriamente en el cierre de Punta Peuco”.