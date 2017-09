Importación de cerveza aumentó en 40% el primer semestre de 2017

El primer semestre de este año se registró una importante alza en la importación de cerveza en comparación a las cifras del mismo periodo del año pasado. En concreto, representa un 40% de aumento.

Así lo consignó la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (ACECHI) en base a información obtenida desde Aduanas. En el primer semestre de 2016 las importaciones se tradujeron en 85 millones de litros y esta primera mitad del año ya superaron los 118 millones de litros.

Ximena Bravo, gerente general de ACECHI, explicó que la importación muestra un sostenido aumento en los últimos años. "Esto avala la diversificación del mercado y con una industria cervecera cada vez más especializada en nuestro país. La entrada de nuevos productos también es consistente para satisfacer a consumidores cada vez más exigentes".

En un ránking de exportación de cerveza se mantiene Estados Unidos, con envíos que superan los 62 millones de litros, seguido por México con 24 millones de litros. En tercer lugar, está Alemania que acumula un 13% con casi 15 millones de litros. Dichos países acumulan el 86% del total de la cerveza importada.

Bravo indicó que la entrada de Alemania demuestra la apertura y consolidación de nuevos mercados en los últimos años. "El consumidor de cerveza ha ido sofisticándose en los últimos años, por eso también la diversificación del mercado como tal", sostuvo.

El aumento de volumen equivale a US$ 103.495.322 (CIF), que representa un 34% más que el mismo periodo en 2016, que en dicha oportunidad fue de US$77.497.368.

Los envíos de Estados Unidos como principal proveedor del mercado chileno, corresponden a más de US$ 52 millones; seguido por México con US$ 24 millones; y Alemania con envíos por US$ 9 millones.