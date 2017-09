Los camioneros del sur y supuesto acuerdo con el gobierno: "El señor Aleuy miente"

Molesto estaba esta mañana José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, quien aseguró que el gremio no ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno y que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, falta a la verdad cuando dice eso.

Hay que recordar que ayer el gobierno anunció que le daría una respuesta favorable a las peticiones de seguridad de los camioneros, razón por la que estos bajaron el paro anunciado para hoy.

, nosotros pedimos cinco puntos, nada de lo que él está diciendo. El señor Aleuy le sigue mintiendo al país cuandode distintos puntos del país para demostrar que no estamos satisfechos. Hemos dado mucho y nada de parte del gobierno", dijo hoy Villagrán en radio Duna

Eso sí, enfatizó que "los camioneros no somos ningunos matones del barrio, nos interesa dialogar para terminar con este problema ciudadano: la delincuencia hace y deshace, quienes son encargados de entregar seguridad no están haciendo la pega. Nos roban los camiones y la mercadería".

Asimismo, negó que el movimiento esté quebrado y advirtió en la antesala a la reunión de los camioneros en La Moneda este mediodía, que. Hemos hecho esfuerzos y no hemos conseguido nada. No confiamos y por eso nuestro abogado va a trabajar en conjunto con los abogados de Sergio Pérez para llegar a una solución.(...) estamos desesperados. El estado de derecho no existe, no hay prevención y no hay un trabajo de inteligencia efectivo".