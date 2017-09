Cinco errores que llevan al fracaso a una pyme antes de su primer año

08:00 Ser poco profesionales en el proceso, no planificar y dedicarse a detalles que no son fundamentales pueden ser factores fatales para un emprendimiento.

Emprender siempre va de la mano de optimismo y motivación, pero no siempre es suficiente para que el negocio sea exitoso.

Según la compañía de oficina virtual, VirtualBusiness, nueve de cada 10 Pymes cierran antes de cumplir su primer año. La falta de profesionalización fue identificada como la razón más común. Vanessa Jiménez, directora de la firma, enumeró las causas más frecuentes del fracaso.

: "Para crear un emprendimiento no basta tener una buena idea. Muchos pueden tenerla. Lo importante es poder llevarla a cabo y mantenerla en el tiempo. Para ello se necesita trabajar en equipo y dirigirlo para que se puedan cumplir metas. En este ítem, muchos emprendedores tienen grandes dificultades ya que se concentran en detalles que no son relevantes para el negocio y no saben delegar, ya que prefieren hacerlo todo ellos".

: Para ser productivos es fundamental estandarizar las operaciones, sin embargo Jiménez aseguró que a los emprendedores les cuesta adquirir metodologías, empeñados en hacer las cosas según su propio estilo.

: Hay que entregar una imagen de profesionalismo no sólo en el embalaje del producto o en sy sitio web, sino también como empresa. "Para ello es necesario comunicar una dirección comercial, dar a conocer un teléfono fijo y que cada uno de estos aspectos funcionen corporativamente. Con la tecnología y el fácil acceso a la información, si la empresa no es identificable a través de Internet, no existe".

: Cada paso que se hace al comenzar un emprendimiento se debe planificar, pues las pymes no tienen los recursos para hacer gastosque no estaban contemplados. Esto da mayor mayor control y permite analizar los resultados.

: Con el marketing digital es fácil analizar el resultado de cada acción que se realice. Los emprendedores que no manejen estas herramientas deben aprenderlas. Sin estas métricas no se puede saber si se están haciendo las cosas bien o no.