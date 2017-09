Cortes y descargas eléctricas: los riesgos del hilo curado

Las Fiestas Patrias llegan con cuatro días de celebraciones, muchas veces en lugares con mucho ruido y muy concurridos, un escenario desordenado que puede generar extravío de niños y accidentes de los menores.

Entre los peligros que enfrentan los más pequeños es sufrir un corte por hilo curado.

Se trata de un elemento prohibido, pero aún usado por algunas personas con el fin de cortar los volantines quese elevan a su lado. “El hilo curado es muy peligroso y no debe usarse jamás”, manifestó Norma Lasagna, médico jefe de la Urgencia de Clínica Tabancura. “Hay que tener en cuenta que además de provocar serias heridas, este tipo de hilo utilizado para encumbrar volantines conduce con mayor facilidad la electricidad que el hilo común, lo que aumenta el riesgo de quemaduras y descargas eléctricas al tocar los cables”.

Si se llegara a producir un corte, se debe lavar la herida con agua limpia corriendo sobre la herida. Luego hay que cubrirla con un paño limpio (ideal: gasa estéril); comprimir con la mano para detener el sangrado y concurrir a un centro asistencial, pues suelen requerir sutura.

Las descargas eléctricas que puede transmitir el hilo curado si toca cables pueden llegar a ser fatales.

De sufrir una descarga, dijo la especialista, “lo primero es llamar a los servicios de emergencia. No tocar al niño hasta verificar que no está en contacto con la fuente eléctrica, e idealmente cortar la corriente. Si no es posible, liberar al paciente con herramientas que permitan aislar, como madera o plástico, para no resultar también lesionado, junto con cuidar que la ropa no esté húmeda o, por ejemplo, de se esté pisando un charco de agua”. Pese a lo desesperante que puede ser el momento, la seguridad de quien rescate al afectado es fundamental para que no se convierta en una segunda víctima.

Tras separar al paciente de la fuente de corriente se debe “comprobar si respira. Si no es así, iniciar maniobras de reanimación básica. Es fundamental el masaje cardiaco, para mantener al paciente con circulación hasta la llegada del personal de rescate”.

Una descarga eléctrica puede no dejar lesiones evidentes, pero sí puede destruir los músculos y generar daño renal "que puede incluso comprometer la vida del paciente”, detalló la doctora.

Ingrid Toro, académica de la facultad de enfermería de la Universidad San Sebastián recordó que por ir corriendo tras un volantín también ocurren atropellos, por lo que llamó a no dejar solos a los niños en ningún momento y entregó los siguientes consejos para resumir las medidas de prevención:

1.- No usar hilo curado en cualquiera de sus presentaciones, ya sea con vidrio, cristales, polvo metálico y aluminio.

2.- Tampoco utilizar hilos de nylon que también pueden causar heridas por roce o manipulación.

3.- Hacer esta actividad en parques y espacios abiertos lejos de postes o torres de alta tensión.

4.- No subirse a árboles, postes o torres de alta tensión para rescatar un volantín, porque existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas o caídas que pueden derivar en quemaduras y traumatismos.

5.-No dejar nunca los niños solos aunque sea en espacios seguros mientras se elevan volantines.

6.- No permitir que los niños manipulen un volantín cortado o que los persigan solos

7.- Si es en una zona urbana, fijarse al cruzar la calle, para que no ocurran atropellos.

8.- Si ocurre cualquier accidente acudir de inmediato a un servicio de urgencia.

9.- No cruzar la calle a la hora de elevar volantines, de modo de no generar accidentes por distracción.