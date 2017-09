Javiera Contador: "Nunca tuve un año como éste, para vivir y pensar como uno quiera"

La actriz Javiera Contador reapareció en horario de matinal para un despacho que realizó a "Mucho Gusto". Desde que salió en enero de este año de "Muy buenos días" que no se veía en la pantalla chica.

En conversación con LUN , Contador afirmó que "fue una decisión acertada dejar la televisión. Este ha sido un año distinto, pero muy bueno". Relató que desde los 16 años comenzó a trabajar y desde entonces no paraba.

La expanelista del programa de TVN sólo estuvo cinco meses en la conducción de éste y no se arrepiente de haberse salido, pues aseguró que ha sido

"No estar en la tele significa mucho más tiempo para estar con mis hijos que a la larga es algo que agradezco. Quizás ni siquiera cuando tomé la decisión estaba tan consciente de eso", sostuvo.

Por ahora dice que se dedica a realizar proyectos puntuales que a ella le interesen y también invierte tiempo en la productora Picardía Films que tiene junto a su marido, Diego Rouger.

van a clases al jardín en la tarde, ellos tienen 4 y 2 años. Entonces aprovecho de estar mucho más con ellos en la mañana, vamos a clases de música y jugamos mucho más", precisó.

Contador reflexionó, "es un privilegio que no todas las mamás pueden tener. Lo he sentido como un regalo. Las cosas laborales que he hecho este año son son puntuales y antes no paraba".