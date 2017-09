Recomendaciones para comer saludable y sin riesgo en estas Fiestas Patrias

El 18 de septiembre suele ser una fecha de excesos en materia alimenticia, dada la alta ingesta de comida asociada a las celebraciones.

Para que eventuales molestias no empañen los festejos, es importante conocer algunas recomendaciones que permitirán no correr el riesgo de contraer una enfermedad y, comer de manera saludable.

Liliana Maier, experta en microbiología de los alimentos y académica de la escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sostuvo que algunos puntos a considerar son no consumir alimentos expuestos a la contaminación ambiental sin protecciones o que provengan de vendedores ambulantes, y que los locales que se escogan deben tener un aspecto limpio, ordenado y que quienes manipulen los alimentos deben tener una presentación aseada.

La especialista también planteó que longanizas, choripanes, anticuchos, asados deben estar completamente cocidos al momento del consumo y no consumir carne de cerdo o cecinas procedentes de faenas caseras, pues dichas carnes no fueron inspeccionadas por la autoridad. Tampoco se deben consumir pescados o mariscos crudos y, se debe recordar que el limón no destruye a los microorganismos.

La carne, dijo Meier, debe estar refrigerada hasta último minuto y la carne o la comida no debe ser recalentada más de una vez. Los alimentos crudos no deben manipularse cerca de la comida lista para servir, para evitar la contaminación cruzada, planteó también la especialista.

La académica, además dijo que los consejos deben ser adoptados particularmente en niños, ancianos y embarazadas, quienes son más suceptibles de contraer estas enfermedades.

En materia de frutas y verduras, en tanto, la ingeniera en alimentos y gerenta de calidad de Dole Chile, Carolina Cruz, dijo que este tipo de alimentos debe mantenerse en recipientes con ventilación, al tiempo que deben permanecer a temperaturas bajas, pues extiende su duración.

También Cruz recomendó que se evite picar la fruta antes de tiempo, pues se genera un ambiente propicio para la proliferación de bacterias al quitar la cáscara. Del mismo modo, dijo la ingeniera en alimentos, se debe ingerir este tipo de alimentos en el mismo día en que, por ejemplo se llevaron a un paseo o se prepararon. De lo contrario, planteó, pueden tener aromas anormales o textura deteriorada.

Otro punto importante, planteó Cruz, es lavar utensilios, las manos y proteger el cabello antes de manipular frutas y verduras.