Condenado por agresión a Nabila Rifo: "Todavía creo que se va a arrepentir y va a decir la verdad"

22:47 Mauricio Ortega, quien se encuentra cumpliendo condena por lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar y violación de morada, dijo ser inocente y sostuvo que "a Nabila no le tengo rabia, la quiero mucho, me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación diciendo que soy inocente".

En un capítulo de Informe Especial en el que se plantearon dudas sobre la investigación de la caso de la agresión a Nabila Rifo, el agresor de la mujer, quien fue condenado por lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar y violación de morada se refirió a las indagatorias y reiteró su inocencia.

"La gente me cree. De Puerto Montt a Santiago me ven como un monstruo, pero la mayoría de la gente me defiende", dijo Ortega.

El hombre, negó haber agredido ni esa oportunidad, ni anteriormente a Rifo. "Jamás le he pegado a Nabila y ella lo sabe".

"A Nabila no le tengo rabia, la quiero mucho, me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación diciendo que sou inocente" sostuvo Ortega.

El condenado por la agresión a Rifo dijo además que espera que en algún momento la agredida lo exculpe. "Que Nabila se de cuenta, que diga la verdad, todavía creo que se va a arrepentir y va a decir la verdad".

"Cada noche pienso en eso, que me despierto escuchando la noticia y esperando que dicen que Nabila dijo la verdad", dijo Ortega.

En el reportaje del programa de investigación de TVN se plantearon interrogantes respecto del manejo de evidencias, como la certeza de que los ojos oculares le fueron arrancados con una llave y también sobre los bloques de hormigón que fueron encontrados en el sitio de la agresión y que la investigación estableció que correspondían a unos de idénticas características a unos existentes en la casa de Mauricio Ortega.

Informe Especial también analizó el manejo que se hizo del sitio del suceso y el levantamiento de evidencias en el caso.

Consultado por eso, Ortega dijo que cree que las llaves de su automóvil estaban en posesión de Nabila Rifo porque "las tomó por equivocación o para evitar que yo salga" e indicó que contrario a lo que se señaló en el juicio oral, no se lavó las manos con diluyente.