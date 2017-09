Bloguera mostró su cuerpo antes de embarazarse de gemelos y entregó un sincero mensaje

12:11 La australiana publicó en su Facebook una imagen que ya acumula más de 17 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Constance Hall es una bloguera reconocida en Australia y recordó en redes sociales una fotografía de ella antes de embarazarse de sus gemelos.

La mamá de los dos niños publicó en su Facebook la imagen con un texto que sacó aplausos. "Mi primer pensamiento fue: 'Estos gemelos me deben una pero bien grande'. Y el segundo fue: "Dios, no me puedo creer que pensara que estaba gorda, ¡estaba estupenda!".

Y siguió: "En tercer lugar pensé, "¿qué estoy diciendo? Sigo estando estupenda, lo único es que hay un poquito más de materia prima a la que querer y más gente que pueda quererla".

Su sincera publicación tocó el corazón de muchas madres y ya lleva más de 17 mil "me gusta" así como también cientos de comentarios de mamás tras las cirugías de parto.