Restauraron el papamóvil a 30 años de la visita de Juan Pablo II

Ayer Alumnos del Duoc UC de Puente Alto repararon el vehículo usado por el fallecido Pontífice en 1987. Aún no se sabe si también será usado por Francisco.

El histórico papamóvil que hace 30 años trasladó al fallecido Papa Juan Pablo II en su visita a Chile fue completamente restaurado, esto en el marco de la venida de Francisco, el actual Pontífice, a principios de 2018.

El vehículo Mercedes Benz de carrocería Metalpar data de 1987 y fue reparado po alumnos y docentes de la carrera de Mecánica y Autotrónica de Duoc UC, sede Puente Alto. Tiene poco más de 1600 kilómetros de recorrido.

Después de la visita, la máquina quedó en el Museo de Carabineros de Chile, y terminó con algunos daños provocados por el paso del tiempo, los que fueron revisados.

El Director de las carreras de Mecánica Automotriz y Autotrónica de sede Puente Alto, Crístian Osorio, explicó a LUN que aún no saben que si este papamóvil, que según él está en buenas condiciones mecánicas, podrá ser usado por Jorge Mario Bergoglio en su paso por el país.

"Por temas de seguridad no me atrevería a decir que se usará. Sin ser experto en armas, y con el poder que estas tienen ahora, el blindaje no sería capaz de repeler un ataque", expresó.