Ministra de la Mujer y Tedeum: "Uno no invita a la casa de uno para maltratar a una visita"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, se refirió a lo sucedido en el pasado Te Deum evangélico con la Presidenta, quien recibió insultos verbales por parte de los presentes sobre los temas de aborto y matrimonio igualitario.

En conversación con T13 , la ministra descartó que el Gobierno haya instrumentalizado la agenda valórica luego de la ceremonia.

Sobre la despenalización del aborto en tres causales, Pascual precisó que "tenemos el deber de escuchar distintas opiniones, en el marco del debate del proyecto,y que cada quien, en estas situaciones íntimas, (...) pueda resolver según su propia forma de pensar y creencia".

En ese sentido, la ministra comentó que el respeto no se manifiesta al imponer a alguien algo que no quiere hacer, sino que cada uno pueda decidir.

ni tampoco esta ley obliga a mantenerlo hasta el fin si quisiera interrumpirlo (...)", agregó.

Pascual añadió que en el debate no se impide a tener el derecho a una opinión distinta. "Uno no invita a la casa de uno para maltratar a una visita, menos en un contexto que no es un diálogo, un debate".

Comentó que como Gobierno respetan las opiniones de las iglesias, pero así también la diversidad de las personas.

eso fue una sorpresa. Es complejo, es una ceremonia que se nos convoca como representantes del gobierno a estar con ellos y ser solidarios con una oración a pedir por la buena ventura del país y no a manifestar a una opinión, pero no tuvo un tono de convocatoria a orar".

Finalmente se refirió al proyecto que quiere levantar el secreto para los. "Me quedo con lo que ha planteado la Presidenta, que lo que se busca con el levantamiento del secreto es conocer los antecedentes, pues estamos a 28 años del fin de la dictadura y no sabemos aún que ha sido con las víctimas que no se ha podido acceder a justicia".