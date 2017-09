Obispo Emiliano Soto dijo que "jamás he ocupado el altar para dar una posición política"

El Obispo de las Iglesias Evangélicas de Chile, Emiliano Soto, negó tener cercanía con el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y pertenecer a algún partido político.

"Jamás he ocupado el altar para manifestar una posición política, jamás he sido parte de un comando político, hay alguien que está mintiendo. Yo soy apolítico, no milito en ningún partido. Tengo mi criterio con respecto a lo que pasa socialmente, hay cosas que no nos agradan", dijo a radio Agricultura

El religioso se refirió a lo sucedido en el último Te Deum, donde el candidato a diputado Eduardo Durán criticó a la Mandataria por la agenda valórica.

"Todos fuimos testigos de hechos que desnaturalizan una ceremonia tan solemne y que de una manera no se cumplió lo que se hace siempre, donde se ora por Chile. Hubo gente que tomó el altar para hacer sus oraciones, pero cuando sube un laico, que lo hace a última hora y fuera de todo programa como Eduardo Durán, ahí me parece que se desnaturalizó completamente el Te Deum".

"Hay acuerdos de palabras y hechos, unilateralmente, la organización coloca otro interlecutor sin consultarte a las otras entidades partes de la organización. Nosotros nunca supimos que eso se iba a dar. Consideramos que la persona iba a tener un buen comportamiento (...). El punto pasa en que se increpa a la Presidenta y se habla de una visión política y no religiosa. Acá hay un político en el altar que dice cosas sobre la Presidenta y eso es una falta de respeto", opinó.

El obispo insistió en que "acá se está destruyendo la institucionalidad. Una persona por darse un gustito más allá del desacuerdo. No tengo por qué increpar a alguien con quien no estoy de acuerdo".