Habló mujer que demandó a Spa Mund por discriminación a asesora del hogar: “No se busca plata, solo una disculpa”

El pasado 25 de agosto Francisca Larraín celebró el cumpleaños de su hija en el Spa Mund ubicado en Vitacura, en compañía de su asesora del hogar, Viviana, quien fue echada del lugar por "no estar consumiendo". Frente a este hecho, la mujer interpuso una demanda por Ley Zamudio contra el recinto buscando que se disculpen por lo que ella denunció como un acto de discriminación.

En conversación con SoyChile.cl , Larraín explicó que para el evento, Viviana "no quiso entrar a la piscina, porque no quería ponerse traje de baño. Ella se quedó en la cafetería, sólo quería estar en el cumpleaños de mi hija. Nos llevamos increíble”.

Consultada por cómo identificaron a Viviana como asesora del hogar, Francisca afirmó que no lo sabe, “pero la echaron en un acto discriminatorio, porque habían cuatro personas más que no estaban consumiendo y solo echaron a la Vivi”.

Hay que recordar que Larraín dio a conocer el caso en una carta al director de El Mostrador , donde relató que "no permitieron que Viviana entrara al salón de celebración y tampoco que yo saliera a dejarle un pedazo de torta, por lo que se lo envié a la cafetería. Al entregárselo y sin ofrecerle algo de la carta, le dijeron que no podía estar en ese lugar porque no estaba consumiendo nada".

La trabajadora le contó lo sucedido a su empleadora recién una hora después del hecho, en el camarín del Spa, en presencia de cuatro apoderadas más y visiblemente afectada por lo ocurrido.

Francisca subrayó que con la demanda “no se busca plata, sólo una disculpa. Tengo entendido que si hay una multa va para el Fisco (la que podría llegar a las 50 UTM)".

Viviana trabaja hace cinco años junto a Francisca y hace tres están en Santiago, por lo que tienen una gran y cercana relación.

Según Larraín, ese mismo día se comunicó con el gerente general del Spa Mund, Carlos Barría, quien le habría ofrecido disculpas sólo a ella, puesto que si lo hacía con Viviana “podría resultar una prueba en tribunales”.