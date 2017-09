Ginecólogos rechazaron idea de que el aborto sea "una fiesta para los violadores" 13:43 Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia aseguró que "las mujeres no van a andar inventando".

El presidente de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, Omar Nazzal, manifestó su apoyo a la ley de aborto en tres causales que fue promulgada ayer.



En conversación con radio Universo descartó que la norma se vaya a transformar en la "fiesta de los violadores" , como manifestó la senadora Jacqueline van Rysselberghe: "Tenemos que tener mucho más respeto con la situación de las mujeres y pretender que aquellas mujeres que están realmente pasando por un proceso complejo como éste no van a estar inventando masivamente esta mentira. No creo que sea la realidad", dijo.



Nazzal explicó que "esta no es una ley de aborto libre. Es una ley que despenaliza en tres causales muy precisas, y siempre y cuando la mujer voluntariamente exprese su deseo de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo" dijo Nazzal relevando que las situaciones son "bien específicas, tremendamente difíciles y complejas en sus vidas. Y por lo tanto yo pienso que los médicos tienen que tener una actitud de mucho respeto, de mucha conciencia, y creo que los profesionales de Chile van a estar a la altura para responder a las necesidades que este desafío le impone a la salud púbica de país".



Respecto a la causal de inviabilidad fetal, aclaró que no se trabajará sobre un listado rígido de patologías, sino que se generarán condiciones para que los casos se puedan resolver de forma individual y objetiva.



Nazzal aclaró también que la encuesta dada a conocer por el Colegio de Médico hace algunas semanas donde se señalaba que un 70% de los ginecólogos no apoyaba la causal de violación es del 2015 y no es "atribuible a la realidad de ahora". Además, sostuvo que los casos que se adscriben a las tres causales son unos 500 al año, "no es una avalancha de casos".



