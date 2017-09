Guitarrista de Rage Against the Machine recordó el asesinato de Víctor Jara: “Su coraje y canciones nunca morirán”

El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, recordó el asesinato de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973 a manos de la dictadura cívico-militar del régimen de Augusto Pinochet. “Su coraje y canciones nunca morirán”, dijo.

Morello, mediante su cuenta de Twitter, escribió que “hace 44 años el gran cantautor Víctor Jara fue asesinado por el gobierno chileno de esos años. Pero su coraje y canciones nunca morirán”.

44 yrs ago today the great singer/songwriter #VictorJara was murdered by the Chilean gov for his views. But courage and songs never died.