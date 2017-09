Los cuidados que hay que tener con los abuelos en Fiestas Patrias

Hay chilenos que tiran la casa por la ventana cuando de Fiestas Patrias se trata. Y los abulos también son parte de esos festejos, el problema es que el físico ya no los acompaña para todo y pueden sufrir lesiones bailando o a raíz del consumo de alcohol.

El traumatólogo de la Universidad de Chile, Samuel Mora Morgado, entregó algunos consejos para evitar que los adultos mayores se lesionen:

: "Es extremadamente importante, beber al menos dps litros de agua diarios. Esto previene lesiones musculares, dolor de cabeza, desmayos. No sobrecargar el consumo de sal (embutidos, empanadas, choripán), debido a que la sal deshidrata y sube la presión arterial".

: "El consumo de alcohol en exceso disminuye la capacidad de reflejos, provocando caídas, mareos o somnoliencia".

: "Si no se tiene una rutina frecuente de actividades físicas, se recomienda no esforzarse más allá de su capacidad en actividades como bailes y juegos característicos de estas fechas. De esta manera podrá prevenir lesiones como desgarros musculares, dolor lumbocíatico, esguince de tobillo y caídas que puedan provocar fractura de muñeca, fractura de cadera, etc".

, "se recomienda levantarse despacio de su silla y con ayuda de terceros. Así evitará patologías como la Hipotensión Ortostática, provocado por la incorporación rápida tras estar un tiempo prolongado sentado".

: "Evitar consumo de alimentos que hayan permanecido largo rato al sol, ya que puede provocar una intoxicación alimentaria".

: "Lleve su abrigo y manténgase en calor mientras se mantiene al aire libre".

: "Duerma las horas correspondientes a su hábito normal. Una disminución de sus horas de sueño, perjudica su capacidad de atención y su velocidad de respuesta motora".