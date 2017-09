Lagos acusó “dolor” por injurias sobre el secreto de la Comisión Valech: “No se juega con mi honor”

Ricardo Lagos ha sido duramente criticado por la reserva de los informes de la Comisión Valech durante la semana, ahora el ex presidente aseguró que “no hay pactos de silencio con los militares” y la actual Mandataria está al tanto de esto.

Lagos, en conversación con La Tercera , señaló que siente malestar porque “lo que me duele es que algunos injurien, porque para mí es una injuria decir “este señor hizo un pacto de silencio”. Además, agregó que “tiene que ver con mi honor personal y con eso no se juega. Entonces, lo otro que me duele es que ahora nieguen y digan que no sabían, o que digan que el decreto se hizo después. ¡No!, el secreto se estableció en el decreto que constituyó la comisión!”.

Finalmente, el abogado negó un acuerdo con Fuerzas Armadas para dejar en reserva los informes: “Bueno, es obvio que Michelle Bachelet sabe que no hay pactos de silencio con los militares, porque ella era la ministra de Defensa. Ella participó en las discusiones sobre cómo se hacía esto, porque sabíamos a quiénes iba a afectar”.