Ex comandante en jefe: “Es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla”

El ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Óscar Izurieta calificó de “grave” que lo acusen de mentir sobre casos de delitos de lesa humanidad y aseguró que es un “mito” que tengan información y no quieran entregarla.

Izurieta, en diálogo con El Mercurio , dijo que “es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla. Me molesta profundamente cuando escucho a políticos, a diputados, a periodistas que dicen que el comandante en jefe miente y han mentido todos sus antecesores. Me parece grave. Están obligando al comandante en jefe a volver a la arena política, a defender temas de corte político, y no es bueno para el país".

Finalmente, recalcó que “desde 1998 en adelante hubo un cambio importante en el Ejército, que ha entregado toda la información que le piden. A veces al juez o a los abogados querellantes no les gusta y quisieran tener la que ellos necesitan, pero no podemos inventar lo que no tenemos. Si aún hay alguna información, está en personas individuales; la institución no tiene. Doy fe”.