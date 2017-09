ME-O a ex comandante del Ejército: “Debería estar más preocupado de motivar a los militares a que colaboren”

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, le respondió al ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, quien calificó de “mito” que tengan información sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar del régimen de Augusto Pinochet, que debería “motivar a los militares a que colaboren”.

Enríquez-Ominami, según publicó Emol , afirmó que Lo que él dice no es cierto (...) Un ex comandante debería estar más preocupado de motivar a todos los militares condenados, que probablemente él mismo conoció, a que colaboren más con la justicia. Hasta el día de hoy hay investigaciones, procesamientos, y estamos hablando ya de 44 años de transcurrido el golpe”.

Además, agregó que "Los progresistas e independientes comprendemos la necesidad de un ex comandante del Ejército de justificar los altos niveles de impunidad que aún existen en Chile. Aún así lo cierto es que Chile conoció los peores crímenes de su historia en manos del Ejército de Chile, crímenes calificados como de lesa humanidad, al amparo de buena parte de la clase política chilena".

Finalmente, el abanderado presidencial también emplazó a Ricardo Lagos, que dijo estar “dolido” tras ser cuestionado por el secreto al Informe Valech, y aseguró que “los tiempos cambian” y que si bien entiendo la necesidad del ex Presidente de defender lo que él promovió (...) Chile cambió y ante dilemas tan complejos, nosotros apoyamos a la Presidenta de Chile que propone un debate que me parece sano y es que sepa toda la verdad y no una parte".