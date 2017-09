Guardias de empresa del “nuevo robo del siglo” declararon por 4 horas y seguro podría no cubrir el asalto

08:41 La investigación apunta a encontrar a las personas que abordaron al guardia que abandonó su puesto para ir a comprar. Las alarmas no se activaron y la compañía podría no ser compensada por la aseguradora.

Luego del millonario asalto sufrido la madrugada del martes por la empresa Esertval, denominado el “nuevo robo del siglo”, desde donde se sustrajeron $ 15.800 millones, se produjeron momentos clave para la investigación.

Dos de los guardias presentes al momento del asalto, declararon ante el OS-9 de Carabineros por cerca de 4 horas cada uno, en calidad de víctimas, informó El Mercurio, en tanto la investigación continua enfocada a encontrar a las personas que utilizaron como rehén a un vigilante que salió a comprar.

En tanto, según la publicación, también se conoció que la compañía de valores -que fue multada por el OS-10 de Carabineros por no cumplir con los protocolos-, corre el riesgo de que los seguros no cubran el episodio, pues su alarma de seguridad no se activó.