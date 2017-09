[VIDEO] Envió conmovedor mensaje a su hermano atrapado tras terremoto: "¡Aguanta por favor!"

12:55 Karina Ganoa tomó un megáfono fuera del edificio colapsado donde vivía Erick. Aún no se sabe si está o no con vida. "¡Tu hija está bien, tu mujer está bien (...) no me moveré de aquí hasta que salgas", le gritó.