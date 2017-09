General director de Carabineros descartó renunciar: "Me quedan dos años para trabajar"

El general director de Carabineros , Bruno Villalobos. descartó renunciar a raíz del millonario fraude que afecta a la institución, y que ya asciende a $ 25.500 millones."Estoy feliz de poder comandar con sus bemoles, altas, sus bajas, con algunos periodistas quehacen ficción de lo que quiero o no quiero hacer en Carabineros. Recién estoy cumpliendo la mitad de mi periodo y me quedan dos años para trabajar mucho con lo que tenemos que hacer en Carabineros (...) por consiguiente mal puedo estar pensando en renunciar en una fecha intermedia de mi mando. Lo que yo espero es poder cumplir mi mando y dejar una institución tan grande o mejor de la que tenemos en este minuto", dijo en una entrevista interna donde relevó el trabajo de Carabineros en Fiestas Patrias y en otros sucesos.De este modo, descartó su dimisión a raíz de versiones de prensa que indicaban que sería citado a declarar como imputado por el fiscal Eugenio Campos El fraude involucra a civiles y a 105 funcionarios y ex funcionarios de la institución.