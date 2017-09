Ginecólogo fue condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de dos pacientes

A cinco años y un día de prisión efectiva fue condenado el ginecólogo Carlos Cárcamo Cárcamo luego que dos de sus pacientes presentaran una denuncia por abuso sexual el año 2012.

Primero fue una joven de 22 años quien lo denunció y un mes después, otra de 50 lo denunció por lo mismo. Ambas fueron atendidas en el Centro Integramédica de La Florida. Mediante un comunicado el recinto médico indicó que el médico no formaba parte del lugar desde el 2012, mismo año donde se presentaron las denuncias.

La persecutora Alicia Crisosto de la fiscalía oriente precisó que este es un fallo importante y que eventualmente podrían aparecer otros casos. La defensa tiene diez días para presentar un recurso de nulidad, de lo contrario deberá comenzar a cumplir su pena.

Una de las pacientes abusadas conversó con Chilevisión y comentó que cuando el doctor la atendió, le dijo que tenía el apodo de "manos de ángel" y que no temiera por ningún procedimiento.

"Uno paga un bono porque se siente segura de ir a una entidad médica y que él se aproveche de las circunstancias... el médico no puede hacer eso. Él me decía que no le causaba dolor a las mujeres cuando yo estaba sentada en la camilla", dijo.