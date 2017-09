Iván Poduje y “Día sin auto”: “Es un saludo a la bandera un poquito hipster”

El arquitecto y magister en desarrollo urbano, Iván Poduje, se refirió en conversación con radio Digital FM, a la celebración del día sin auto y dijo que “el punto de fondo acá es que si vamos a celebrar el día sin auto, sin mejorar el transporte público, la verdad puede sonar un poquito ofensivo para mucha gente que ha debido optar por el auto, porque el transporte público no da el ancho”.

Poduje sostuvo que hoy el auto es prescindible “depende para quien. Para las personas que viven cerca de su trabajo, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, que son la gente que está de alguna manera más partícipe de esta actividad, creo que es prescindible: hay buenas redes de Metro, aceras, veredas cómodas y contínuas, ciclovías en algunos casos, pero el problema no está ahí, eso es una fracción menor de la población. Tenemos más de 3 millones de habitantes que viven fuera del anillo de Américo Vespucio“.

“Es un saludo a la bandera un poquito hipster. Está bien, me parece bien para la gente que se mueve en Twitter, que vive en Providencia, Ñuñoa, que va a los cafecitos, me parece que está bien, no le estoy quitando valor, pero las políticas públicas deben orientarse al grueso de la población”.

El especialista dijo además que “hay mucha gente que lo pasa mal, que tiene que salir de noche de sus casas porque el transporte publico se demora mucho, porque no pasa a la hora en el caso de los buses, que tiene que sufrir hacinamiento gigantesco en las estaciones de metro, es cosa de ir a Tobalaba o Baquedano, esa situación debiera ser la prioridad y mientras no arreglemos eso, estos días de sin auto o día del planeta, están orientados a un publico chiquitito que lo puede pasar muy bien hoy, pero que no hace ninguna diferencia en el mediano plazo“.

“Lo que tenemos que hacer hoy en el Transantiago es mejorar su regularidad, que los buses pasen a la hora, que sean más comodos, en el caso de Metro, seguir ampliando la red, muy buena la decisión de la presidenta Bachelet de la Línea 7 porque descomprime la L1 que hoy de verdad que mucha gente lo pasa muy mal en las mañanas, a veces tienen que esperar 4 carros e irse con 6 o 7 pasajeros por metro cuadrado. Si nos queremos tomar este tema en serio anuncios como la L7 de metro, pensar como vamos a seguir extendiendo la red, ampliar estaciones que hoy estan colapsadas, ponerle una mano dura a los operadores del Transantiago que no dan el ancho, no pasan a la hora, tienen maquinas ralladas, grafiteadas, porque no estan mantenidas(…) esos son los temas más de fondo”. planteó Poduje.