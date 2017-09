Carmen Gloria Quintana: "Nuestro país necesita muchas verdades que aún no se han develado"

Carmen Gloria Quintana, la víctima sobreviviente del llamado "caso Quemados", valoró la decisión del juez Mario Carroza, quien dictó acusación contra 13 personas por el ataque que la afectó junto con el fallecido fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri en 1986.

La psicóloga afirmó a radio Cooperativa que "me da alegría que esto haya sucedido finalmente, después de casi 30 años en búsqueda de la verdad, la verdad hace bien para el alma".

"Nuestro país necesita muchas verdades que aún no se han develado, sé que esa verdad está, como lo demostró mi caso en 2015 cuando uno de los militares develó los pactos de silencio que existen al interior de las fuerzas armadas, así que para mi esta verdad es muy gratificante", agregó.

Quintana también habló sobre el posible cierre del Penal Punta Peuco, el que ella misma había solicitado a la Presidenta Michelle Bachelet, y que se ejecutaría durante este gobierno.

"En Chile no se debe establecer diferencias de categorías de reos, todos los reos deben tener un trato similar y pienso que los genocidas en particular deben recibir el castigo ejemplar para que las sociedades comprendan que estos delitos que atentan contra toda la sociedad y la humanidad no deben volver a repetirse", sentenció.