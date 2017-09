Mall Vivo investigará denuncia por discriminación racista contra dos haitianos

El Mall Vivo de Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, respondió a una denuncia presentada en contra de su personal de seguridad, quien presuntamente habría discriminado a dos ciudadanos haitianos por su color de piel.

La acusación, publicada por El Dínamo , fue realizada por la arquitecta Cecilia Descalzi, quien trabaja en una construcción cercana al centro comercial.

Según su relato, los hechos ocurrieron el jueves en la tarde, cuando un encargado le dijo que “habían reclamos porque los hatianos estaban pidiendo trabajo”. Minutos después, el jefe de seguridad habría dicho que debían irse.

“Los clientes reclaman por la estadía de gente de raza negra. Me dijo que ellos ‘recibían órdenes de sus superiores’, de retirarlos del lugar, que no están de acuerdo pero ‘órdenes son órdenes'”, señaló la arquitecta, quien agregó que "los haitianos se fueron de inmediato, ellos son muy de bajo perfil, callados, ni le discutieron". También agregó que no tuvo un lugar fisico para quejarse de este episodio.

A través de su página de Facebook, la administración del mall aseguró que "el centro comercial cuenta con canal para reclamos y denuncias de manera presencial, e inclusive una oficina de administración donde son acogidas las distintas inquietudes de los clientes".

"La compañía rechaza cualquier tipo de discriminación, por lo que iniciará una investigación junto a la empresa responsable del sistema de seguridad en el centro comercial", sentenció.