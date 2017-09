Joven rusa suplantada por cuenta fake mostró extrañeza y exigió explicaciones

Kristina Potemkina, la joven rusa suplantada por la cuenta @cathylaloca, abordó en su cuenta de Instagram el caso en el que se ha visto envuelta y lo ejemplifico con una publicación de La Cuarta.

Ello, pues la popular cuenta de @cathylaloca, tuvo uno de sus momentos de mayor notoriedad, luego de que trolleó al ex tenista Paul Capdeville por un comentario de actualidad.

Potemkina, publicó el posteo y sostuvo, "dos preguntas, ¿Dónde fue mi pelo en esta foto? ¿Qué pasó?. La gente me escribe y me dice que en América del Sur ya me conocen...".

tras amenazar que publicaría desnudos que algunos usuarios le enviaban por mensajes directos.