Millaray Viera por "La Hermandad" y Gervasio: "No creo en videntes ni en sus 'generosas intenciones'"

Ayer, en el capítulo del programa La Hermandad, que aborda sucesos paranormales, una vecina de la casa donde fue encontrado muerto el cantante Gervasio, aseguró que el artista "se le aparece",

También la tarotista Vanesa Daroch, panelista del programa, dijo haberse contactado con el músico, quien murió en 1990 y que éste pide justicia.

La hija de Gervasio, Millaray Viera, rechazó anoche en Twitter el que se abordara la muerte de su padre en la producción de Chilevisión.

"No lo estoy viendo, no me interesa", escribió en la red social, donde además planteó que "no creo en videntes y mnos en sus 'generosas intenciones'".