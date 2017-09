Trabajador del Transantiago protestó sobre grúa en construcción de Línea 3

Un trabajador de la empresa Express del Transantiago protestó cerca de tres horas sobre una grúa pluma ubicada en un pique de construcción de la Línea 3 del Metro, para exigir el pago de licencias médicas.

Luis Maldonado, de 52 años, se queja porque desde enero no ha recibido la remuneración correspondiente por parte de su isapre.

Su esposa, María Teresa, dijo que "tiene un problema en la columna producto del Transantiago, él está con licencia y la isapre, el Compin y la Suseso le han rechazado las licencias. De enero que él tiene rechazadas las licencias y no se las quieren liberar".

"Entonces nosotros estamos a punto de perder todo, la casa, todo, porque ya no hay sueldo, no hay nada. No sabía yo, me llegó un mensaje en la mañana de él donde dice 'amor, lo siento mucho, pero si no me pagan las licencias me voy a tirar y ya no voy a sufrir más, perdóname'", agregó.

Hasta el lugar, en las cercanías de la Estación Mapocho, llegó el superintendente de Seguridad Social Claudio Reyes, quien se comprometió a revisar el caso del trabajador.